والدة طبيبة المنوفية المتوفاة داخل شقة الزوجية تناشد الرئيس: عاوزة حق بنتي

لا يزال الحزن يسيطر على أهالي قرية فيشا الصغرى بمركز الباجور بمحافظة المنوفية عقب وفاة الطبيبة آلاء رمضان 27 سنة في ظروف غامضة داخل منزل الزوجية عقب 12 يومًا من وضع طفلتها الوحيدة.

فيما خرجت أم الطبيبة عن صمتها، حيث أثارت قضية الدكتورة آلاء معيدة كلية الطب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن سبب وفاتها؛ لذا أدلى بعض الأطباء بشهادتهم حول وفاة الطبيبة ووجود شبهة جنائية، وهو ما دفع نقابة أطباء المنوفية في إصدار بيان تطالب الأطباء بعدم الحديث في قضايا ما زالت قيد التحقيق.

فيما قالت الأم فايزة خليل مديرة مدرسة فيشا الصغرى الإعدادية، خلال فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تطالب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل من أجل عودة حق نجلتها.

وروت الأم تفاصيل ما حدث أن نجلتها طبيبة ومعيدة بكلية الطب جامعة المنوفية، ووضعت طفلتها الأولي يوم 28 يناير وجلست في منزل الأم لمدة 10 أيام طالبها زوجها بالعودة إلى منزل الزوجية في قرية الخضرة التابعة للمركز، حيث قالت الأم أنه كان يرفض أن تجلس الدكتورة في منزل والدها لمدة طويلة.

وأضافت أن نجلتها عادت إلى المنزل مع زوجها ونشب خلاف بينهما قامت على إثره بالاتصال بوالدتها من أجل أن تأتي لنجدتها، ولأن الاتصال في الثانية والنصف صباحًا فطالبتها الأم أن تهدأ وأنها ستمر على منزلها في الصباح، إلا أن الأم فوجئت باتصال من والدة زوجة نجلتها تخبرها أن نجلتها "رأسها تدمرت"، وهي في مستشفى سرس الليان.

فيما هرولت الأم إلى المستشفى لتكتشف وفاة نجلتها وسط حالة من الذهول، حيث أكدوا لها أن نجلتها سقطت من أعلى السلم.

وتابعت قائلة: "أنا عاوزة حق بنتي أنا اتهمت جوزها وأسرته ولكن تم إخلاء سبيلهم من النيابة، أنا بناشد الرئيس عاوزة حق بنتي".

آلاء رمضان شابة تبلغ من العمر 27 عامًا طبيبة ومعيدة بكلية الطب جامعة المنوفية، والمعروف عنها وعن أسرتها حسن الخلق والسيرة الطيبة، حيث إن والدها متوفى منذ عام ووالدتها مديرة مدرسة إعدادي ولديها اثنين أشقاء أطباء، توفت في ظروف غامضة، حيث أعلن وفاتها عقب سقوطها من أعلى سلم منزلها.

وجاءت الإصابات من واقع محضر إصابة المتوفاة بكسور بالجمجمة، وتهتك أنسجة المخ، ونزيف بالأنف، وكسر بالرسخ الأيمن، وسحجات متفرقة وتوفيت أثناء إسعافها جراء تلك الإصابات.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز الباجور بوفاة طبيبة شابة تدعي آلاء رمضان 27 عاما إثر سقوطها من علو بقرية الخضرة بمركز الباجور.

وبالانتقال والفحص تبين نقل الجثمان إلى مستشفى سرس الليان، وجاءت الوفاة نتيجة تهشم في الجمجمة.

فيما تم تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وتم استدعاء زوجها وأقاربه للتحقيق وتم انصرافهم عقب انتهاء التحقيقات.

كما أصدرت جامعة المنوفية نعياً باسم رئيس الجامعة كالاتي: "يتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتورة آلاء رمضان المعيدة بقسم الطفيليات الطبية بكلية الطب.. داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان"