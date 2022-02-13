استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الأسبوعية

حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري ، في بداية التعاملات اليومية والأسبوعية اليوم الأحد، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، ما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر- استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تراجعت العملة الأوروبية (يورو) اليوم في الشراء 13 قرشا، واستقرت في البيع، ففي بنكي مصر والأهلي، سجل 17.72 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي، استقرت عملية الشراء والبيع، لتسجل 17.87 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.90 جنيه للشراء، و 18.02 جنيه للبيع.

وتباين سعرالجنيه الاسترليني اليوم خلال عملية الشراء والبيع، ففي بنك مصر والأهلي، تراجع سعر الإسترليني قرشين ليسجل 21.13 جنيه للشراء، وارتفع 12 قرشا ليسجل 21.42 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجارى الدولي ليسجل 21.18 جنيه للشراء، و21.33 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني، 21.25 جنيه للشراء، 21.39 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.