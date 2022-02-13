بايدن ورئيس أوكرانيا يتفقان على مواصلة مساري الدبلوماسية والردع مع روسيا

أفادت فضائية «العربية»، في نبأ عاجل لها، نقلًا عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على خلفية الأوضاع الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.



وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني، أن أمريكا سترد بحزم على أي عدوان روسي، واتفقا الجانبان على مواصلة مساري الدبلوماسية والردع مع روسيا.



وكان حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» جون كيربي، الأحد، من الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تأكيد تقارير قالت إن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا، الأربعاء.