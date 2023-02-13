حماة الوطن: منفذ بالفنادق لبيع منتجات المشغولات اليدوية للسيدات والفتيات بمطروح

أعلن عيسي أبوتمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن تبني الحزب تسويق منتجات المشغولات اليدوية بالمجان بجميع أنواعها للشباب والسيدات والفتيات بمطروح من خلال منافذ الحزب، ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة بمقرات الحزب وبالفنادق، وذلك تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.
وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أنه يتم استقبال منتجات المشغولات اليدوية من العارضين أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بمقر الحزب بجوار مديرية التربية والتعليم من الساعة 3 ظهراً حتي الـ 5 عصراً لتقييم المنتجات.
وأكد النائب علي تشكيل لجنة تقييم منتجات المشغولات اليدوية لاختيار احتياجات السوق المطلوبة بجودة عالية لتكون قادرة علي المنافسة لضمان بيعها بمنافذ الحزب.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع الحزب في القاهرة لمشاركة منتجات المشغولات اليدوية بمطروح وسيوة في المعارض الكبرى بالقاهرة والجامعات الدولية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتمكين الاقتصادى للصناعات الحرفية اليدوية.