إيطاليا: ميلوني تستعد لتحقيق فوز كبير في أول اختبار منذ توليها رئاسة الوزراء

يتجه الائتلاف اليميني لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى تحقيق نصر كاسح في الانتخابات في منطقتي روما وميلانو، وذلك في أول اختبار للائتلاف منذ توليه السلطة بالبلاد في أكتوبر الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.

وكان للأحزاب الثلاثة في الائتلاف - إخوان إيطاليا، الذي تنتمي إليه ميلوني، والرابطة، وفورزا إيطاليا - الفضل في تحقيق أكثر من 55٪ من الأصوات في لومباردي، ونحو 48٪ من الأصوات في لاتسيو، ما يشير إلى فوز واضح بعد فرز نحو 10٪ من الأصوات اليوم الإثنين.

وتسلط النتائج الجزئية الضوء على الوضع غير المستقر لأحزاب المعارضة الإيطالية، التي حاولت التأثير على جدول أعمال الحكومة منذ الانتخابات العامة الأخيرة.

ويشار إلى أن مستقبل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إلى يسار الوسط - والمدعوم بنحو 22٪ في منطقتين – أصبح على المحك بشكل خاص لأنه تقليديا كان ثاني أكبر حزب في البلاد.