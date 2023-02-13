الفنانة العالمية لاروسي تستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية خلال أيام

تستعد الفنانة العالمية من أصول مغربية، لاروسي، لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، خلال الأيام المقبلة.

وقالت لاروسي، في بيان صحفي، عن سبب اختيارها للهجة المصرية: "كان لدي شغف دائم لزيارة تلك الأرض صاحبة الحضارة الفرعونية العريقة، خاصة عندما قرأت في تاريخ مصر القديم، وعند زيارتي لها العام الماضي، زاد شغفي وحبي لأحمل في فني جزءا من حضارتها".

وعن فكرة الفيديو كليب ومكان التصوير، أوضحت لاروسي: "هي قصة حب جميلة تعكس خلال طرحها روعة الدمج بين حداثة العصر الحديث في دولة الإمارات، وبين حضارة مصر العريقة، فالفن رسالة قبل كل شيئ، وسيخرج هذا الدمج الرائع المخرج المبدع عادل سرحان".

وتابعت أن "اللهجة المصرية محبوبة ومفهومة لدى غالبية العرب، وأدائها يحتاج إلى حرفية عالية، وهذا يعد تحديا في حد ذاته".

وأضافت: "اخترت أن أصور الأغنية بين دولة الإمارات التي ما زالت حاضنتي حتى اليوم، وبين مصر، رغبة في إظهار هذا الربط التاريخي المستمر بين البلدين على مر العصور وفي مختلف المجالات والجانب الفني جزء كبير منها".

استطاعت لاروسي أن تحقق نجاحاً كبيراً بعد دمجها للغة العربية مع الإنجليزية في أغانيها التي أطلقتها العام الماضي.

جدير بالذكر أن لاروسي اختارت مكان تصوير أغانيها السابقة Cinnamon وGood في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي كانت تواجهها البلاد من انقطاع للكهرباء وتحمل معاناة التصوير مع فريق العمل، وذلك دعما لهذا البلد الجميل، ورسالة منها بأن "لبنان سيظل يخرج أعمالا فنية رائعة بالرغم من قساوة الظروف التي يمر بها"، حيث حققت أغانيها نجاحا جماهيريا فاق جميع التوقعات.

ومن المتوقع أن تحظى الأغنية الجديدة المقرر إطلاقها بعد عيد الفطر بإقبال واسع اعتادته لاروسي في مختلف أغانيها.