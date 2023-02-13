 اليابان ترسل 15 طنا من الإمدادات الطبية الطارئة إلى تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان ترسل 15 طنا من الإمدادات الطبية الطارئة إلى تركيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 فبراير 2023 - 9:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 فبراير 2023 - 9:02 ص
ذكرت تقارير محلية اليوم الاثنين أن الحكومة اليابانية أرسلت طائرة محملة بشحنة من المعدات والإمدادات الطبية إلى تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إن الطائرة غادرت القاعدة الجوية "تشيتوس" لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في هوكايدو صباح اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع، إن الطائرة تتوجه إلى تركيا بعد التوقف في مطار ناريتا لتحميلها بحوالي 15 طنا من الإمدادات لطاقم طبي طارئ ياباني، تشمل خيما وأسرة وطاولات عمليات.

كان طاقم مؤلف من 36 طبيبا وممرضة ومسعفا وأفرادا آخرين، قد غادر البلاد إلى تركيا من مطار هانيدا بطوكيو أمس الأحد.

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