مسؤول بالتموين: 64 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع

قال إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية يعكس حجم اهتمام الدولة بالأمن الغذائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، مساء الأحد، أن هناك 64 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع التموينية، وما يقرب من 23 بطاقة تموين خاصة بهذه السلع.

وأوضح أن كل مواطن لديه متسع من الاختيار بين 31 سلعة تموينية مختلفة، وهو ما يُشدد من أهمية المشروع القومي للمستودعات.

ولفت إلى أن تخزين الأقماح والحبوب يتم في الصوامع والهناجر، بينما هناك 1600 مخزن على مستوى الجمهورية يتم تخزين السلع الاستراتيجية بها.

ونوه بأن هناك كميات يُصيبها التلف من جراء عملية النقل والتخزين، فصدر توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك مشروع قومي لتخزين السلع عبر مستودعات على مستوى الجمهورية.

وفي وقت سابق من الأحد، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية، المُقرر تنفيذُه بعدة محافظات.

وقال مدبولي إن مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية لتخزين السلع الأساسية يُمثل أولوية للدولة المصرية، مُضيفا أن المشروع يتم تنفيذُه من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أن إقامة هذه المستودعات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تعزيز الأمن الغذائي باعتباره أحد دعائم الأمن القومي، وكذا بغرض تحسين منظومة تخزين السلع المعمول بها حاليا.