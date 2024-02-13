طلعت يوسف: اتحاد الكرة لم يكن يقيل فيتوريا لولا السوشيال ميديا

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يرى طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري السابق، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ظهر بشكل مهتز خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتابع يوسف في تصريحات تليفزيونية: "أتساءل لماذا أقال الاتحاد المصري المدير الفني من منصبه؟ رغم أن القرار صائب".

وأضاف: "القرار قد يكون جاء بسبب رؤية ضعف المستوى، ولكن أنا أعلم أن قرار الإقالة لم يكن يصدر لولا ضغوط الجماهير السوشيال ميديا، ولو تلقى فيتوريا الدعم من الجماهير، فاتحاد الكرة لم يكن يتحرك لرحيله".

وواصل طلعت يوسف: "مغادرة محمد صلاح نجم المنتخب كان صعب أثناء البطولة، وتم وصفها بالهارب وأنا مقتنع أن شخصيته لا تسمح بهذا الأمر".

وأتم: "ولو أنا المدرب كنت سأعود للاعبين وسوف أستشيرهم وسأبني قراري، بالإضافة إلى جلوسي مع صلاح نفسه، ولا يمكن اتخاذ قرار صارم بدون الرجوع لتلك الأطراف".