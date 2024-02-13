زيلينسكي يشكر مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير حزمة المساعدات لأوكرانيا

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قدم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لموافقتهم على حزمة مساعدات لكييف بقيمة نحو 60 مليار دولار.

وشكر زيلينسكي في منشور عبر منصة " اكس" " كل عضو بمجلس الشيوخ دعم المساعدات المستمرة لأوكرانيا أثناء حربنا من أجل الحرية والديمقراطية والقيم التي نتمسك بها".

وكتب باللغة الإنجليزية "بالنسبة لنا في أوكرانيا، يساعد استمرار المساعدات الأمريكية في إنقاذ الأرواح من الإرهاب الروسي".

وأضاف أن المساعدات سوف تعني" تعزيز الأمن والرخاء لجميع الأمريكيين وجميع العالم الحر".

وما زال يتعين أن تحظى حزمة المساعدات بموافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.