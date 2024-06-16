أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 526 ألفا و310 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 526 ألفا و310 جنود، بينهم 1160 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7956 دبابة، و15269 مركبة قتالية مدرعة و13913 نظام مدفعية و1104 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و853 من أنظمة الدفاع الجوي، و2296 صاروخ كروز.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 359 طائرة، و326 مروحية، و11159 طائرة مسيرة، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و18967 من المركبات وخزانات الوقود، و2325 من وحدات المعدات الخاصة.

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