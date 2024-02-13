إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة نقل بالدقهلية

أصيب 12 شخصا في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل "كبوت" على طريق قرية برقين بنطاق مركز السنبلاوين، نتيجة اختلال مقود القيادة بيد السائق.

كان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة ببلاغ وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد من العمال.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل "كبوت" تقل عدد من العمال حال سيرها فى الطريق الواصل بين قريتي "كفر غنام - برقين"، بنطاق المركز.

جرى نقل المصابين بواسطة 7 سيارات الإسعاف إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج فيما جرى رفع آثار الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.