موقع عبري: سموتريتش يمنع دخول شحنة طحين أمريكية إلى غزة

كشف موقع "والا" العبري، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش يمنع دخول شحنة دقيق أمريكي إلى قطاع غزة عبر ميناء أشدود؛ بدعوى أنها مخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ونقل المراسل الدبلوماسي لموقع "والا"، باراك رافيد، عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين - لم يسمهم - قولهم إن سموتريش يمنع دخول شحنة طحين ممولة من الولايات المتحدة إلى غزة؛ بدعوى أنه من المفترض أن توزعها "الأونروا" في القطاع الفلسطيني، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح مسئولون أمريكيون بارزون أن هذا "انتهاك للالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو للرئيس (الأمريكي جو بايدن) شخصيا قبل بضعة أسابيع، وسبب آخر للإحباط الأمريكي الكبير من نتنياهو".

كما ذكر الموقع العبري أن "شحنات الطحين إلى غزة كانت قضية أُثيرت على أعلى المستويات بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أكثر من شهر، ووافق مجلس الحرب والمجلس الوزاري السياسي والأمني (الكابينت) على نقل الطحين من ميناء أشدود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم".

من جانبهم، قال مسئولون إسرائيليون بارزون للموقع العبري إنه "تم إبلاغ سموتريتش، المسئول أيضا عن الجمارك، بأن شهادة الشحن تنص على أن المُستخدم النهائي للدقيق هو وكالة الأونروا".

وأضافوا أن سموتريش أمر الجمارك بعدم الإفراج عن شحنة الطحين من الميناء الإسرائيلي، طالما أنها متجهة إلى "الأونروا".

وبحسب "والا"، يحاول منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان حاليا "تغيير وجهة الشحنة من الأونروا إلى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حتى يُفرج سموتريتش عنها".