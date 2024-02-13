أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية في مسرحية تييت

حرص الفنان أحمد حلمي على دعم القضية الفلسطينية خلال مسرحيته الجديدة "تييت"، التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر الشدي، حيث قدم بها أغنية ترمز للتراث الفلسطيني، تقول كلماتها: "في فلسطين أرض خضراء معروفة بشجر الزيتون".

مسرحية "تييت" تدور أحداثها حول مدرس تاريخ، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب؛ بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال، ويشارك في بطولتها: هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومحمد رضوان، وهي من تأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، وإخراج هشام عطوة.

جدير بالذكر أنه سبق وعرض للفنان أحمد حلمي مسرحية "ميمو" العام الماضي، بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، وشارك في بطولتها: هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومحمد رضوان، ورحمة أحمد، وهي من إنتاج كرافت ميديا، وتأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.