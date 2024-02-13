أردوغان: إسرائيل عليها الاعتراف بدولة فلسطين إن أرادت السلام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لظلم كبير منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن «إسرائيل عليها الاعتراف بدولة فلسطين إن أرادت السلام».



ونفى في جلسة بعنوان «حوار مع ضيف الشرف رئيس الجمهورية التركية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، اليوم الثلاثاء، إمكانية حل القضية الفلسطينية دون قيام دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف: «الطريق إلى السلام والأمن في المنطقة يبدأ من إقامة دولة فلسطين المستقلة، ونحن مستعدون لتحمل المسئولية والضمانة لتأمين السلام الدائم».



ونوه أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى استشهاد 28 ألفًا من الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 70 ألفًا من المدنيين، ونزوح أكثر من 1.5 فلسطيني.



وأشار إلى أن بلاده أرسلت 34 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة لإيصالها إلى غزة، مؤكدًا دعمها لكل الخطوات الحقوقية التي تتخذ في العالم؛ لمحاسبة المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي المحتلة.



واستطرد: «لن نترك إخواننا في فلسطين وحدهم، يجب وقف المجازر في غزة، وأدعو دول العالم إلى الوقوف خلف وكالة أونروا؛ التي تساعد اللاجئين في غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان».