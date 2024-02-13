برلين تطالب نشطاء مناخ بـ142 ألف يورو لرشهم الطلاء على بوابة براندنبورج

بعد نحو خمسة أشهر من الهجوم بالطلاء على بوابة براندنبورج، تطالب ولاية برلين بنحو 142 ألف يورو (152170 دولار)، تعويضا من نشطاء المناخ المسؤولين عن رش الطلاء على البوابة.

وقد تم رفع دعوى مدنية أمام محكمة برلين الإقليمية بواسطة شركة محاماة مكلفة، حسبما أعلنت متحدثة باسم وزارة المالية في العاصمة الألمانية اليوم الثلاثاء ردا على استفسار. و

وجهت القضية ضد 13 عضوا من جماعة "الجيل الأخير" الناشطة في مجال حماية المناخ.

وطالبت بالحكم عليهم كمدينين متضامنين وأن يدفعوا تعويضا يبلغ 141575 يورو بالإضافة إلى الفوائد للولاية. ولم تعلق متحدثة باسم محكمة برلين الجزئية على إجراءات المحاكمة. ووفقا لسلطات الضرائب، وافق نشطاء المناخ في أول الأمر على دفع تكاليف تنظيف بوابة براندنبورج.

إلا أن النشطاء لم يمتثلوا لطلب بأن يسددوا دفعة أولية بقيمة 115 ألف يورو. وقال ستيفان إيفرز، المسؤول عن المالية بمجلس الشيوخ في برلين إن "التخريب له عواقب".

وشدد السياسي المحافظ على أنه لا ينبغي لسكان برلين أن يتحملوا فاتورة تكاليف "أنشطة إجرامية".