قالت "بلومبيرغ" إن مواصلة أوروبا دعم أوكرانيا وتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية سيكلفها 3.1 تريليون دولار إضافية خلال العقد المقبل.



أفادت بذلك وكالة بلومبرغ، وذكرت أن التحليل الذي قامت به يدل على أنه سيتوجب نظريا على الاتحاد الأوروبي، خلال العقد المقبل أن ينفق 175 مليار دولار على إعادة تأهيل القوات الأوكرانية، وسيتم تخصيص 30 مليار دولار لتمويل قوة حفظ سلام قوامها 40 ألف عسكري في أوكرانيا، و230 مليار دولار أخرى لترميم مواقع ومنشآت البنية التحتية هناك.



ووفقا للوكالة، سيذهب الجزء الأكبر من النفقات إلى تعزيز القوات المسلحة للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيجبر دول الاتحاد على زيادة ميزانية الدفاع الوطنية إلى 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وبحسب الوكالة، سيتم استخدام التمويل الإضافي لتجديد مخزونات المدفعية وشراء أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ. وفي حال تم تمويل كل ما ذكر أعلاه عن طريق الاستدانة، فستضطر أكبر الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، لأخذ قروض إضافية بمقدار 2.7 تريليون دولار.

وتابعت الوكالة القول، إن تنفيذ مثل هذا الالتزام، الذي "لم تكن أوروبا مستعدة له إلى حد كبير"، سيعري المشاكل الموجودة في قطاع الدفاع التي تراكمت لدى الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات.