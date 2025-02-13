ملتقى للتخلص الآمن من المخلفات الطبية والسلامة المهنية للعاملين بالصحة ببورسعيد

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شهد الدكتور وليد فتحي عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، فاعليات الملتقى السنوي للسلامة والصحة المهنيه للمنشآت الطبية لعام 2025، والذي يتم تنظيمة بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومديرية العمل ببورسعيد.

ويهدف الملتقى لحماية العاملين بالمنظومة الطبية والعلاجية وصحة المواطن، والتخلص الآمن من المخلفات، وأقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بمستشفى المبرة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد حسن سالم مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد،وعبدالونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد.

وعلى هامش فاعليات الملتقى تم تكريم فرق العمل بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الطبية لتفانيهم في الأعمال المنسوبة إليهم.