مودي يلتقي ترامب في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين أمريكا والهند وتجنب الرسوم الجمركية

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، الذي أشاد به وأعرب عن امله في تجنب الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الجديدة على دول أخرى في أسابيعها الأولى.

يشار إلى أن مودي هو قومي وتحدث عن علاقته الحميمة بترامب خلال فترة ولايته الأولى بينما رحب بانتصاره وعودته إلى البيت الأبيض.

ويسعى الزعيم الهندي إلى تحسين العلاقات مع واشنطن والغرب عموما، وهي التي شابها الفتور مؤخرا بعد أن رفض مودي إدانة روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وتأتي زيارة مودي بعد فوز الحزب القومي الهندوسي الحاكم الذي يتزعمه في الانتخابات التشريعية ومن بينها في العاصمة الهندية نيودلهي مطلع الأسبوع.

وقال مودي قبل مغادرته بلاده متجها إلى واشنطن إن الزيارة ستكون فرصة "لتقوية شراكتنا" في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا والتجارة والدفاع والطاقة.