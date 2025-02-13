رئيس الكنيست الإسرائيلي لرئيسة البرلمان الأوروبي: حل الدولتين «قُتل» يوم 7 أكتوبر

استضاف رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الخميس، وقدم لها خريطة، قال إنها توضح "غسل الدماغ في غزة" ومعنى شعار "من النهر إلى البحر"، الذي يصور كل إسرائيل كأراض فلسطينية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن أوحانا القول إن "نظام التعليم في غزة يدار بواسطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وقد مكّن من (ارتكاب) مذبحة السابع من أكتوبر".

وأضاف: "كما قُتل ما يسمى بحل الدولتين في ذلك اليوم"، موضحا أن الاقتراح الجديد الوحيد المطروح هو اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.