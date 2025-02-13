مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على ترشيح كينيدي وزيرا للصحة

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على تعيين روبرت إف كينيدي الابن وزيرا للصحة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يجعل المشكك البارز في جدوى اللقاحات مسؤولا عن إنفاق فيدرالي بقيمة 7ر1 تريليون دولار، والتوصيات المتعلقة باللقاحات، وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى برامج التأمين الصحي التي تغطي نحو نصف سكان البلاد.

واصطف الجمهوريون وراء ترامب، رغم ترددهم بشأن آراء كينيدي بشأن اللقاحات، حيث صوتوا بـ 52 صوتا مقابل 48 لصالح تعيين سليل إحدى أكثر العائلات السياسية والديمقراطية شهرة في أمريكا وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية.

وكان السناتور ميتش ماكونيل، من ولاية كنتاكي، والذي أصيب بشلل الأطفال عندما كان طفلا، هو الوحيد الذي صوت ضد ترشيح كينيدي بين الجمهوريين، وهو ما يعكس موقفه ضد مرشحي ترامب لتولي وزارة الدفاع والاستخبارات الوطنية. وعارض جميع الديمقراطيين ترشيح كينيدي.

وتبنى الحزب الجمهوري إلى حد كبير رؤية كينيدي لــ "جعل أمريكا صحية من جديد" من خلال توجيه وكالات الصحة العامة للتركيز على الأمراض المزمنة مثل السمنة.