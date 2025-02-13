أعرب شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، عن فخره وسعادته بوصول مجسم كأس العالم للأندية 2025 إلى القاهرة وتواجده في ملعب التتش، وذلك ضمن جولته الترويجية العالمية للأندية المشاركة في مونديال الأندية، مؤكداً ن هذه الزيارة تعكس مكانة النادي الأهلي المرموقة في كرة القدم العالمية.

أضاف شريف عبد المنعم في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مجموعة النادي الأهلي في البطولة تعتبر في غاية الصعوبة، حيث تضم أندية قوية مثل بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي المستضيف، مشيراً إلى أن هذه المواجهات ستكون تحديًا كبيرًا للأهلي، ولكن لديه الثقة في قدرة الفريق على تقديم أداء مشرف.

وأشاد شريف عبد المنعم بالمستوى الذي يقدمه وسام أبو علي وجراديشار، ثنائي الأهلي، مؤكدًا أنهما سيكونان إضافة قوية للفريق، مشيراً إلى أن الانسجام والتفاهم بينهما سيشكل خطورة كبيرة على جميع أندية الخصم.

وتطرق شريف عبد المنعم للحديث عن أشرف بن شرقي، معتبراً أنه سيكون صفقة رابحة للنادي الأهلي، مؤكداً على أن الجماهير تنتظر منه الكثير، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه مع نادي الزمالك.

أتم شريف عبد المنعم بتمني عودة محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، إلى صفوف الأهلي من أجل المشاركة معه في مونديال الأندية، مشيراً إلى أن التعاقد معه سيكون إضافة رائعة للفريق.