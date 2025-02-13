وزير الصناعة يتابع مع البنك الدولي مستجدات تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا مع ستيفان جيمبيز المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي؛ لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الحالية في مجالي الصناعة والنقل، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وخلال الاجتماع، تابع الجانبان، آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات المشتركة في مجال النقل مثل مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية "CATLDP" والممول من البنك الدولي، حيث تمت متابعة آخر المستجدات الخاصة بمناقصة تعيين إلاستشاري الخاصة بالإشراف على المشروع، ومناقصة تعيين مقاول التنفيذ.

وأكد الوزير، ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والبنك الدولي، خلال الفترة القادمة والمتابعة المستمرة لهذا المشروع الهام بما يساهم في سرعة الإنجاز.

وجرى استعراض التعاون بين الجانبين في مجال أعمال ترفيق 4 مناطق صناعية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولي، ويشمل المناطق الصناعية في (قفط - هو) بمحافظة قنا والمناطق الصناعية في (غرب طهطا - غرب جرحا) بمحافظة سوهاج.

وتنفذ الشركات المنفذة، أعمال المرافق (مياه - صرف صحي - كهرباء - غاز - اتصالات - طرق)، وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، وإنشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية.