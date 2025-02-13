الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.

وكجزء من هذه الإجراءات، سيتم تجميد جميع أصول خان في الولايات المتحدة ولن يتمكن من دخول البلاد، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد خان أنه سيبقى في منصبه كمشرف مركزي على التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب، بما في ذلك التحقيق في جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من فبراير، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة"، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وحينها، أعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة.