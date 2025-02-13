انخفضت البورصة المصرية هذا الأسبوع بصورة محدودة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 39 بنسبة 0.05%، ووصل إلى مستوى 2997.11 نقطة، بفضل ارتفاع اليوم الخميس الملحوظ، والذي وازن تراجعات كبيرة خلال جلستي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع.

وقفز المؤشر الرئيسي اليوم بنسبة 1.14%. وكان المؤشر قد حقق خسائر كبيرة أمس حتى اقتراب نهاية الجلسة، ليعكس اتجاهه ويستقر في المنطقة الخضراء، بصعود 0.33%، والوصول إلى مستوى 29661.99 نقطة.

وحققت البورصة المصرية خسائر ملحوظة في الثلاثاء، بعد هبوط وصعود هامشي في جلستي الاثنين والأحد على التوالي.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.1%، ووصل إلى مستوى 29564 نقطة.

واستقرت البورصة المصرية في جلسة الأحد بصعود محدود، لكنه نجح في إبقاء المؤشر الرئيسي في المنطقة الخضراء.

وصعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.01%، ووصل إلى مستوى 30014 نقطة.

وكان أداء البورصة باهتا الأسبوع الماضي، حيث كان مستوى الصعود والهبوط في إجمالي الجلسات الخمس عند الصفر.

ونجح المؤشر الرئيسي في الارتفاع في نهاية جلسات الأسبوع الماضي، ما عوض خسائر جلسات أول الأسبوع، ووازن الهبوط ليدفع المؤشر ليستقر عند نقطة توازن.



وعكس المؤشر الرئيسي، اليوم الخميس، اتجاهه ليستقر في المنطقة الخضراء بنسبة صعود 0.9% منذ بداية العام.