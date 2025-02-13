انفجار بمحيط وزارة الإسكان في كابول يودي بحياة شخص ويصيب 3 آخرين

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أعلن متحدث اليوم الخميس أن انفجارا بمجمع وزاري حكومي في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال محمد كمال أفغان، المتحدث باسم وزارة التنمية الحضرية والإسكان، إن رجلا حاول تنفيذ هجوم داخل المجمع الوزاري، ولكن قوات الأمن قتلته قبل أن يصل لهدفه.

وأضاف المتحدث أن انفجارا وقع بسبب الحادث، مما أدى لوقوع خسائر بشرية. ولم يوضح مصدر الانفجار، ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن محاولة الهجوم.

وكان خمسة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون أمس الأول الثلاثاء في انفجار بالقرب من بنك بإقليم قندوز بشمال أفغانستان. وأعلنت حركة الدولة الإسلامية عن مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن حصيلة الضحايا أعلى.



