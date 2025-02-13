محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان الجودة والالتزام بالأسعار

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الخميس، معرض "أهلاً رمضان" للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة ميت غمر، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية.

وخلال جولته التفقدية داخل المعرض، استمع المحافظ إلى العارضين وشدد على ضرورة الالتزام بجودة السلع المعروضة والأسعار المخفضة، كما التقى بعدد من المواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن المنتجات المتوفرة وأسعارها، وأوضح أن المعرض يقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و30% مقارنة بالأسعار في الأسواق الخارجية، مع ضمان الجودة وسلامة المنتجات.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة ميت غمر يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي تشمل المعرضين الدائمين بحي شرق وغرب المنصورة، إضافة إلى سوق اليوم الواحد، ومنافذ "أمان"، و"ضد الغلاء"، و"مستقبل مصر"، إلى جانب المعرض الدائم بالغرفة التجارية بالمنصورة، وذلك في إطار خطة شاملة لتوفير احتياجات الأسر بأسعار تنافسية.

ووجّه المحافظ بشن حملات يومية على جميع المعارض والمنافذ والمحال التجارية، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي مغالاة أو غش تجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز بأنواعه، والزيوت، والمكرونة، والسكر، والدقيق، والحلاوة الطحينية، والتمور بمختلف أنواعها، والجلاش، وقمر الدين، والمشمش المجفف، والزبيب، وجوز الهند، والعصائر، والبقوليات، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة، واللحوم البلدية، والدواجن، والبط المجمد، ومختلف أنواع الأسماك بأسعار مخفضة، مما يتيح للمواطنين خيارات واسعة لتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.