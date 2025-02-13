وزير الدفاع الفرنسي يحذر من تقديم تنازلات كثيرة لروسيا في محادثات السلام

حذر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس، من تقديم الكثير من التنازلات لروسيا في المفاوضات المقررة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال ليكورنو، على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" اليوم في بروكسل، إنه إذا لم يتحقق السلام من خلال القوة فإن هذا قد يؤدي إلى وضع مثير، وقد يؤدي حتى إلى تصعيد الصراع على المدى البعيد.

وأضاف أن "السلام من خلال الضعف"، من شأنه أيضا أن يبعث برسالة كارثية إلى كوريا الشمالية أو إيران أو حتى الصين، حيث يُعتقد أن هذه الدول قادرة على شن اعتداءات عسكرية ضد دول أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الأربعاء، أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.