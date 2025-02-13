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أعلنت شركة حديد عز نقل ملكية 333.868 مليون سهم من أسهم الشركة من المساهم الرئيسي أحمد عز إلى مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.

وبحسب بيان الشركة للبورصة اليوم، فإن الصفقة جاءت بهدف إعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة أو مجموعة الشركات المرتبطة.

أعلنت البورصة صباح اليوم عن تنفيذ صفقة ذات حجم كبير على عدد 333.86 مليون سهم من أسهم شركة حديد بقيمة 44.571 مليار جنيه.

والشهر الماضي قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة حديد عز، الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة ، مع شراء أسهم المساهمين المتضررين بسعر 138.15 جنيه للسهم.

كما وافقت الجمعية، على فتح حساب مؤقت تحت اسم "حساب أسهم الشطب الاختياري"، يقتصر استخدامه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين الراغبين في التخارج بسبب الشطب.