 أحمد عز ينقل ملكية 333.8 مليون سهم من شركة حديد عز إلى مجموعة عز القابضة - بوابة الشروق
الخميس 13 فبراير 2025 6:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

أحمد عز ينقل ملكية 333.8 مليون سهم من شركة حديد عز إلى مجموعة عز القابضة

سارة حمزة
نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 5:47 م | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 5:47 م

أعلنت شركة حديد عز نقل ملكية 333.868 مليون سهم من أسهم الشركة من المساهم الرئيسي أحمد عز إلى مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.

وبحسب بيان الشركة للبورصة اليوم، فإن الصفقة جاءت بهدف إعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة أو مجموعة الشركات المرتبطة.

أعلنت البورصة صباح اليوم عن تنفيذ صفقة ذات حجم كبير على عدد 333.86 مليون سهم من أسهم شركة حديد بقيمة 44.571 مليار جنيه.

والشهر الماضي قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة حديد عز، الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة ، مع شراء أسهم المساهمين المتضررين بسعر 138.15 جنيه للسهم.

كما وافقت الجمعية، على فتح حساب مؤقت تحت اسم "حساب أسهم الشطب الاختياري"، يقتصر استخدامه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين الراغبين في التخارج بسبب الشطب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك