الكنيسة في الكونغو تدعو للحوار وإنهاء الصراع مع متمردي حركة إم 23 في جوما

اجتمعت أكبر المنظمات الكنسية في الكونغو، الأربعاء، مع المتمردين المدعومين من رواندا في شرق البلاد، في أحدث محاولة لتعزيز السلام والحوار بعد أسابيع من القتال، أسفر عن سيطرة المتمردين على مدينة جوما، كبرى مدن المنطقة.

ووصل وفد مشترك من مؤتمر الأساقفة الوطني في الكونغو وكنيسة المسيح في الكونغو، وهما من أكبر المنظمات الكنسية في البلاد، إلى جوما يوم الأربعاء، حيث التقى كورنيي نانجا، الذي برز كزعيم سياسي لمتمردي حركة (إم 23) منذ سيطرتهم على جوما في أواخر يناير/كانون الثاني، في تصعيد كبير لمعاركهم المستمرة منذ سنوات مع القوات الكونغولية.

وقال الأسقف دوناتيان نشولي، الأمين العام لمؤتمر الأساقفة الوطني في الكونغو ، بعد الاجتماع: "(اللقاء) كان فرصة... للسعي إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، لأننا لا نزال مقتنعين بأن حل هذه الأزمة ليس عسكريا".



وقال الأسقف نشولي إنه يجب على جميع أطراف الصراع العمل أيضا على استعادة الخدمات والبنية التحتية في جوما، التي كانت مركزا إنسانيا رئيسيا يستضيف العديد من بين 5ر6 مليون نازح بسبب الصراع.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن متمردي حركة (إم 23)، المدعومين بنحو أربعة آلاف جندي من رواندا المجاورة، هم الأبرز بين أكثر من 100 جماعة مسلحة تتنافس للسيطرة على شرق الكونغو الغني بالمعادن. وأسفر القتال الأخير في جوما ومحيطها عن مقتل ما لا يقل عن ألفي شخص، وفقا للسلطات الكونغولية.