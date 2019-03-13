«غازبروم» الروسية: أنجزنا 34 % من خط «التيار الشمالي-2»

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها انتهت من تشييد 34 بالمئة من خط أنابيب "التيار الشمالي ــ 2"، مشيرة إلى إتمام مد حوالي 830 كيلومتراً من الأنابيب في قاع بحر البلطيق، (حوالي 34 بالمئة من الطول الإجمالي للخط).

يُذكر أن البرلمان الأوروبي صوت أمس الثلاثاء، خلال جلسة عامة في ستراسبورج، على قرار بشأن العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وتضمن القرار مقترحات بوقف مشروع "التيار الشمالي-2"، والنظر في إمكانية توسيع العقوبات على المسئولين الروس والحد من وصول روسيا إلى التمويل والتكنولوجيا وعدم اعتبار موسكو شريكا استراتيجيا.

يُشار إلى أن مشروع "التيار الشمالي 2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، ومن المقرر بناؤه بجوار خط الأنابيب "التيار الشمالي ــ 1".