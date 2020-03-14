السلطات اليمنية تفرض إجراءات احترازية ووقائية لمنع نقل كورونا إلى أراضيها

فرضت السلطات اليمنية في الحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إجراءات احترازية لمنع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.



ووجه معين عبدالملك، رئيس الحكومة حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية"سبأ"، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والمنظمات ذات العلاقة للتطبيق الفعال للتأكد من سلامة القادمين في المنافذ المختلفة، وتوفير الأجهزة الخاصة بذلك.



واكد عبدالملك على "أهمية الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي، بما في ذلك العمل على رفع الوعي المجتمعي بخطورة تفشي الفيروس وطرق الوقاية اللازمة لمنع انتقاله".



وشدد عبدالملك، على "أهمية الإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة التي تم اعدادها لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك إنشاء غرفة عمليات وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، إضافة إلى خطط رفد المنافذ البرية والبحرية والجوية بالفرق الطبية بهدف الكشف على جميع الواصلين إلى اليمن".



وحتى اليوم لم يعلن اليمن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الذي انتشر في عدد من الدول حول العالم.