إصابة وزير الشؤون الداخلية في أستراليا بفيروس كورونا



قال وزير الشؤون الداخلية في أستراليا، بيتر دوتون، في بيان، اليوم الجمعة، إنه خضع لفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقد جرى نقله إلى المستشفى.

وقال داتون في بيان، إنه بعد الاستيقاظ، صباح اليوم الجمعة، كانت درجة حرارة جسمه مرتفعة وشعر بالتهاب في الحلق، وخضع للاختبارات الخاصة بفيروس كوفيد 19، وتم إبلاغه بعد الظهر اليوم، بأن نتيجة الاختبارات جاءت إيجابية.

وقال "أشعر أنني بخير وسوف أقدم تحديثا في الوقت المناسب".

وعاد دوتون مؤخرًا من الولايات المتحدة بعد اجتماعه مع مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في السادس من مارس في واشنطن كجزء من شبكة "فايف أيز".