 وزير الخارجية الأردني يؤكد تضامن بلاده مع العراق في مواجهة كل ما يهدد أمنه - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الأردني يؤكد تضامن بلاده مع العراق في مواجهة كل ما يهدد أمنه

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
عمّان - أ ش أ
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 3:05 م | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 3:05 م

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، تضامن الأردن المطلق مع العراق في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره.

وأدان الصفدي -خلال اتصال هاتفي مع نطيره العراقي فؤاد حسسن، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد- الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل في إقليم كردستان- العراق، موضحا أن "أمن العراق ركيزةٌ لأمن المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، قال إن المحافظة استُهدفت بـ12 صاروخاً باليستيًا، وأن القنصلية الأمريكية في أربيل كانت المستهدفة، ولكن الصواريخ سقطت بالمناطق المجاورة لها.


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