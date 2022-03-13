يبذل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، ومركز شرطة بني مزار، جهود مكثفة لكشف لغز اختفاء طفلة من قرية القيس، والعثور عليها جثة داخل شنطة بمحطة رمسيس بالقاهرة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من أهالي الطفله د - م، 3 سنوات، مقيمة بقية القيس ، مركز بني مزار ، باختفائها.



وبعد ثلاثة أيام وردت معلومات من مديرية أمن القاهرة تفيد بالعثور على جثة لطفلة داخل شنطة، داخل محطة قطارات رمسيس تشبه أوصاف طفلة المنيا، وتبين من عضها على أسرتها وملابسها أنها هي.



ويقوم رجال البحث الجنائي بتفريغ كاميرات المراقبة بمحطات القطارات لمعرفة من اصطحب الطفلة من المنيا للقاهرة، حيث تخضع جميع المحطات للمراقبة المستمرة طوال الـ24 ساعة.