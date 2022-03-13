التنمية المحلية: بروتوكول لتأهيل أرصفة 37 شارعا بالزمالك لذوي الاحتياجات الخاصة

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى مؤسسات الخير وإحدى الشركات العاملة في مجال المياه الغازية، لتنفيذ مبادرة "إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة خلال تنقلهم في شوارع منطقة الزمالك".

وقع، أمس الأحد، على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية، اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على شئون مكتب الوزير واللواء إبراهيم عبدالهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة أرصفة 37 شارع بمنطقة الزمالك بالقاهرة لصالح الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة لتيسير السير والحركة لهم وممارسة كل أنشطة الحياة اليومية والاعتماد على الذات دون احتياج لمن يصاحبهم خلال تحركهم في الشارع ما يسهل اندماجهم بشكل فعلي وإيجابي في المجتمع.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالتنسيق مع المحافظات، لتوفير الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

وأضاف أن الوزارة تابعت على مدار الشهور الماضية أعمال تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين محافظة القاهرة ومؤسسة مصر الخير وبنك الإسكان والتعمير لتنفيذ تلك المبادرة في شوارع حى المعادى حيث تم الانتهاء من تنفيذ كل أعمال إتاحة الأرصفة بالشوارع التي تم تحديدها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، إنه وفقاً للبروتوكول الجديد سيتم متابعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ومتابعة القطاعات المعنية بالوزارة لتسهيل الأعمال وإنهاء كل الإجراءات لسرعة تنفيذه والانتهاء منه على أرض الواقع.

ومن جهته، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن ما تقوم به الدولة في سبيل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها هو ترجمة حقيقة لاهتمام القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة لتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أو توفير الخدمات المقدمة لهم، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأوضح محافظ القاهرة، أن توقيع برتوكول إتاحة أرصفه القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بمنطقة الزمالك بحى غرب القاهرة بالمنطقة الغربية الموقع اليوم هو الثانى بعد البرتوكول الخاص بإتاحتها بحى المعادى بالمنطقة الجنوبية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم طبقًا لهذا البروتوكول بتوفير التراخيص والموافقات والتنسيق وتسهيل التواصل مع المرور والمرافق والحى، كما ستوفر مشرف مرافق لتسهيل العمل ومساعدة فريق التنفيذ على إنهاء كل الإجراءات.