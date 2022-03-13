نائبة الرئيس الأوكراني تحذر من خطورة مغادرة المدن باستخدام السيارات الخاصة

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني عن وصول مساعدات إنسانية من عدة مدن إلى ماريوبول، لافتة إلى أن بلادها مستمرة في عمليات إجلاء المواطنين من المدن الأوكرانية المختلفة.

وتوجهت، خلال كلمة لها، صباح الأحد، برسالة إلى الأوكرانيين الذي يحاولون الخروج من المدن باستخدام سياراتهم الخاصة، قائلة: «للأسف الشديد لا نستطيع أن نوفر الإجلاء لكم داخل كل الولايات، خاصة في خاركييف ولوهانسك، وكل المناطق التي يريد السكان الخروج منه».

وتابعت: «الخروج من المدن بأنفسكم خطير، لا بد من البحث عن معلومات موثوقة ونقاط التجمعات لإجلاء السكان»، مناشدة روسيا الإفراج عن مسؤول وزارة حالة الطوارئ الأوكرانية، والمحتجز في مصنع للزجاج في إحدى المدن الأوكرانية.

وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، تشهد تطورات إيجابية معينة، وهو ما أكده نظيره الأوكراني، أمس السبت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ 24 فبراير، في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الغزو.

وأشار زيلينسكي إلى فقدان الجيش الروسي نحو 12 ألف عنصر، من جهتها، أعلنت روسيا في 2 مارس أن 498 من جنودها قُتلوا وهي الحصيلة الوحيدة التي قدّمتها.

وقُتل ما لا يقل عن 579 مدنيا، بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة السبت، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك.

وفرّ زهاء 2.6 مليون شخص من أوكرانيا منذ 24 فبراير، إضافة إلى وجود نحو مليونَي نازح داخليا، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.