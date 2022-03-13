وزير الخارجية القطري يتوجه إلى موسكو لمناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، ما تناولته تقارير إعلامية عن زيارة وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إلى موسكو، مشيرا إلى أن الوزير سيجتمع خلال الزيارة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأحد ، إن هذه الزيارة تأتي في مرحلة حرجة نظرا للظروف التي يعيشها العالم نتيجة التصعيد في أوكرانيا، موضحاً أنها تتضمن مناقشة آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية، وبحث الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل هذه الأزمة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تسعى لدعم الجهود الدولية القائمة لتوفير الظروف اللازمة لحل سلمي للأزمة، لافتا إلى أن الزيارة تأتي بعد اتصالات هاتفية بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى مباحثات أجريت خلال زيارات لعدد من المدن الأوروبية.

وأشار إلى وزير الخارجية القطري، سيؤكد خلال محادثاته مع الجانب الروسي، على أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، كما سيشدد على ضرورة تضافر الجهود لحلها بشكل عاجل، وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.