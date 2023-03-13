البحيرة: ضبط 3 محطات وقود غير مرخصة جمع أصحابها 3000 لتر سولار

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والمتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود بنطاق المحافظة، ومدى انتظام العمل بها مع اتخاذ الإجراءات؛ لمنع التلاعب بالأسعار، والالتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الجهات المعنية.

وذكرت "بلبع" في بيان لها، اليوم الاثنين، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، شنت حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بمركزي بدر وإيتاي البارود.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 محطات وقود غير مرخصة، جمع أصحابها 3000 لتر سولار؛ لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى مصادرة المضبوطات، والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.