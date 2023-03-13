 السعودية تسير الطائرة الإغاثية ال 15 لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا - بوابة الشروق
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السعودية تسير الطائرة الإغاثية ال 15 لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 5:41 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 5:41 م

سيرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأثنين، الطائرة الإغاثية الخامسة عشر إلى مطار غازي نتاب في تركيا وعلى متنها 85 طنا و346 كيلو جراما من المواد الإيوائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه المساعدات تأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وتجسيدا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة.


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