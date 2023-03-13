محافظ مطروح: عيادة قلب متنقلة بين مستشفيات مدن المحافظة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتسيير عيادة القلب المتنقلة لمستشفيات مدن المحافظة؛ للتخفيف عن مرضى القلب وذويهم مشقة السفر للكشف والفحص بمستشفى مطروح العام.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح فقد تم الدفع بعيادة القلب المتنقلة مدعومة بأجهزة سونار القلب (إيكو) وأجهزة الفحص، والتي بدأت اعمالها اليوم بمستشفى الضبعة على أن تكون كل إثنين بمستشفى الضبعة المركزي، ويوم الثلاثاء بمستشفى الحمام لتوقيع الكشف الطبي على مرضى القلب على أن استقبال حجز الحالات خلال الأسبوع.

وأضاف أنه سيتم كذلك الدفع بعيادة القلب المتنقلة لمستشفى النجيلة مع استكمال حجز الحالات وأعدادها لأعمال العيادة.

وأكد أن ذلك في إطار استمرار لجهود محافظة مطروح في توفير مزيد من الخدمات، خاصة في مجال الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة؛ وتيسيرا على أهالي مطروح في مراكز ومدن المحافظة خاصة مرضى القلب.