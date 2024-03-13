منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات من التأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية بغانا بعد فوزه على منتخب رواندا بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي

واستطاع منتخب سيدات الطائرة الشاطئية من تحقيق الفوز على كينيا بنتيجة 2/0 فى ربع النهائى .

وتأهل أمس منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي بعد الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 2-0.

وأنهى سيدات الكرة الطائرة الشاطئية مرحلة دور المجموعات بتصدر مجموعته في البطولة.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من: دعاء الغباشي - مروة مجدي