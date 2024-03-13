 منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية - بوابة الشروق
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منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 5:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 5:49 م

نجح منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات من التأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية بغانا بعد فوزه على منتخب رواندا بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي

واستطاع منتخب سيدات الطائرة الشاطئية من تحقيق الفوز على كينيا بنتيجة 2/0 فى ربع النهائى .

وتأهل أمس منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي بعد الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 2-0.

وأنهى سيدات الكرة الطائرة الشاطئية مرحلة دور المجموعات بتصدر مجموعته في البطولة.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من: دعاء الغباشي - مروة مجدي


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