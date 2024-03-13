محافظ جنوب سيناء يقرر صرف 500 جنيه مكافأة للموظفين وبون للمستلزمات الغذائية

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جلسة المتابعة الأسبوعية، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومدير المديريات والإدارات، وعدد كبير من العاملين بالمحافظة.

وقدم المحافظ، خلال الجلسة، التهنئة للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وزف بشرى للموظفين بصرف 500 جنيه وشنطة أو بون لشراء المستلزمات الغذائية، وكمية من السلع الغذائية المجانية للمستحقين تضم "أرز، سكر، زيت، مكرونة".

وأوضح "فودة"، أنه يحرص على وصول المساعدات لمستحقيها بالمدن والقرى والمراكز، ودعم موائد الرحمن بكل المدن، خصيصًا مائدة طور سيناء التي يجري من خلالها توفير 500 وجبة إفطار و500 وجبة سحور يوميًا.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الأوقاف الشيخ سيد يوسف غيط، بتكثيف الندوات التثقيفية عن كيفية إخراج الزكاة والصدقات خلال الشهر الكريم، مؤكدًا أهمية تشجيع التكافل الاجتماعي ووضعه على رأس أولويات المحافظة.

وأوضح أنه جارٍ الاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى في شرم الشيخ بعد عيد الفطر المبارك.

كما ناقش المحافظ، خلال الجلسة، التوسع في إنشاء حضانات الطفولة المبكرة بالمحافظة بعد ترشيح مساحات لإنشاء حضانات جديدة من فئة يوم حتى 4 سنوات، فيما استعرض موقف التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

فيما جرى الإعلان عن بدء تنفيذ جائزة التميز الحكومي في دورتها الرابعة 2024، ومتابعة الأعمال الجارية بتطوير المسرح الصيفي بطور سيناء الذي جرى الانتهاء منه بنسبة 80% من أعمال التنفيذ، ومن المقرر أن يفتتح في 30 يونيو المقبل.