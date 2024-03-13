كشفت الفنانة شيرين، عن تفاصيل تعرضها للسحر الأسود والأعمال التي وجدتها في منزلها.
وقالت خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، عبر شاشة «MBC1» مساء الثلاثاء، إنها كانت تشعر بالتعب والخوف والبكاء دون أسباب، بسبب وجود روح شريرة في المنزل.
وأضافت أنها وجدت «سرة» معلقة على باب المنزل وعندما فتحتها وجدت بداخلها رملا أبيض وبداخله مفتاح، موضحة أنها اعتادت رش الملح الخشن في سرة مشابهة داخل أركان المنزل لطرد الطاقة السلبية لكن هذه السرة كانت مختلفة.
وذكرت أن البودرة البيضاء الموجودة في السرة كانت قادمة من المقابر، لافتة أن المفتاح بداخلها يستخدم لقفل كل شيء في حياة الشخص والتفريق بين الزوجين.
وأضافت أنها عندما جربت المفتاح على أبواب المنزل وجدت أنه مفتاح باب غرفة نومها، معقبة:«لما ساعات يصيبني إحساس بالخوف والبكاء بقول الأوضة دي أنا حاسة أن فيها ثعبان بتبقى روح شريرة».
وأشارت إلى أن شكها كان صحيحًا حول خيانة جميع من كان حولها، قائلة:«شكيت وشكي طلع صح الكل طلع خاين وربنا سبحانه وتعالى بـ الـ 30 و الـ 40 بني أدم مرة واحدة وقفهم صف واحد وضربهم صفعة واحدة كلهم وقعوا مرة واحدة، والكل ظهر وبانت حقيقته مرة واحدة».
وقالت شيرين إن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت على وشك الموت خلال أزمتها الأخيرة بسبب السحر الأسود، معقبة:«ياسمين عبد العزيز كانت هتموت كل ده بسبب سحر أسود كان معمول لها، الناس المؤذية كثيرة».