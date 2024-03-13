كشفت الفنانة شيرين، عن تفاصيل تعرضها للسحر الأسود والأعمال التي وجدتها في منزلها‎.‎

وقالت خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، عبر شاشة «MBC1» مساء الثلاثاء، إنها كانت تشعر بالتعب والخوف والبكاء دون أسباب، بسبب وجود روح شريرة في المنزل‎.‎

وأضافت أنها وجدت «سرة» معلقة على باب المنزل وعندما فتحتها وجدت بداخلها رملا أبيض وبداخله مفتاح، ‏موضحة أنها اعتادت رش الملح الخشن في سرة مشابهة داخل أركان المنزل لطرد الطاقة السلبية لكن هذه السرة كانت ‏مختلفة‎.‎

وذكرت أن البودرة البيضاء الموجودة في السرة كانت قادمة من المقابر، لافتة أن المفتاح بداخلها يستخدم لقفل كل شيء ‏في حياة الشخص والتفريق ‏بين الزوجين. ‏

وأضافت أنها عندما جربت المفتاح على أبواب المنزل وجدت أنه مفتاح باب غرفة نومها، معقبة:«لما ساعات ‏يصيبني إحساس بالخوف والبكاء بقول الأوضة دي أنا حاسة أن فيها ثعبان بتبقى روح شريرة». ‏

‏وأشارت إلى أن شكها كان صحيحًا حول خيانة جميع من كان حولها، قائلة:«شكيت وشكي طلع صح الكل طلع خاين ‏وربنا سبحانه وتعالى بـ الـ 30 و الـ 40 بني أدم مرة واحدة وقفهم صف واحد وضربهم صفعة واحدة كلهم وقعوا مرة ‏واحدة، والكل ظهر وبانت حقيقته مرة واحدة».‏

وقالت شيرين إن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت على وشك الموت خلال أزمتها الأخيرة بسبب السحر الأسود، ‏معقبة:«ياسمين عبد العزيز كانت هتموت كل ده بسبب سحر أسود كان معمول لها، الناس المؤذية كثيرة».‏