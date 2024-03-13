ألمانيا: ضبط معدات لتزوير الوثائق في مسكن إرهابي سابق بالجيش الأحمر

ضبطت أجهزة الأمن الألمانية معدات لتزوير الوثائق، وذلك خلال أعمال التحريات الخاصة بملاحقة بوركهارد جارفيج الإرهابي السابق لدى منظمة "جماعة الجيش الأحمر" المطلوب دوليا.

وفي تصريحات لوكالة (د.ب.أ)، قال مكتب مكافحة الجريمة في ولاية ساكسونيا السفلى، اليوم الأربعاء، ردا على استفسار من الوكالة إنه تم العثور على مستلزمات وأجهزة "مناسبة لتزوير الوثائق" في مستوطنة عربات البناء النقالة في برلين التي كان يعيش فيها جارفيج.

كانت صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية ذكرت في وقت سابق أن المحققين عثروا في مقطورة جارفيج في فريدريشسهاين ببرلين على ورشة تزوير.

وبحسب المكتب، كان جارفيج - 55 عاما يعيش هناك تحت الاسم المستعار "مارتن"، لكن المكتب لم يحدد مكان العثور على هذه الأدوات.

وتم نقل مقطورة جارفيج التي يبلغ طولها 8 أمتار وعرضها 50ر2 متر من المنطقة في الرابع من مارس الجاري للتحقيق الجنائي الفني.

وتقوم الشرطة والادعاء في الوقت الحالي بالبحث عن جارفيج بالاستعانة بصورة أحدث حيث تم اكتشاف هذه الصور في شقة دانيلا كليته الإرهابية السابقة التابعة للجماعة التي تم القبض عليها في نهاية فبراير الماضي.

وتقبع كليته - 65 عاما التي تم القبض عليها في برلين، في الحبس الاحتياطي في الوقت الحالي.

كانت كليته وجارفيج ومعهما زميلهما إرنست-فولكر شتاوب - 69 عاما اختفوا عن الأعين قبل أكثر من 30 عاما، وثلاثتهم محسوبون على ما يطلق عليه الجيل الثالث من منظمة الجيش الأحمر اليسارية المتطرفة التي نفذت حتى عام 1991 العديد من الهجمات أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.