نصر الله: إسرائيل تتكتم بشدة على خسائرها في الجبهة الشمالية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيعي في كلمة له اليوم الأربعاء إن إسرائيل تتكتم بشدة على خسائرها في الجبهة الشمالية في والآليات والقتلى والجرحى.



وأضاف نصر الله في كلمته، خلال مناسبة الأمسية القرآنية الرمضانية: "كبراء خبراء العدو يسلمون بالخسارة الاستراتيجية التي لحقت بإسرائيل بسبب طوفان الأقصى وما بعدها"، مشيرا إلى أن غزة تقاوم وتقاتل وتصمد في مشهد أقرب إلى المعجزة وأذهل العالم.



وتابع: "دخلنا في الشهر السادس في مواجهة العدوان في غزة وعلى جبهات الإسناد في لبنان واليمن، ونقول لنتنياهو حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب ولا يمكنكم القضاء على حماس ولا على المقاومة في غزة برغم كل المجازر".



وأوضح أن "واحدة من علامات النصر للمقاومة والهزيمة للعدو أنه أعلن أكبر هدف وهو القضاء على حماس، وفي الشهر السادس هم يفاوضون حماس عبر الوساطة"، مضيفا أن حماس تفاوض عن كل فصائل المقاومة بل عن كل جبهات المقاومة وتفاوض ليس من موقع الضعف بل تفرض الشروط.



وقال إن "شرط وقف العدوان على غزة أمرٌ عقلاني وإنساني وشرعي ومنطقي"



وأكد أنه "من جبهتنا اللبنانية المساندة نؤكد وقوفنا مع كل الفصائل الفلسطينية ومع قيادة حماس ومع شروط حماس المحقة"، مضيفا "جبهتنا اللبنانية تؤدي واجبها وتقوم بدورها بشكلٍ كامل بهذه المعركة".



كما أكد أيضا أن المقاومة الإسلامية في العراق وإرسالها المسيرات والصواريخ إلى الكيان هو أمرٌ مستمر متواصل، وأثنى على جبهة اليمن وآثارها عظيمة جداً وبالخصوص على اقتصاد إسرائيل.