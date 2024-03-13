مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون حظر تيك توك

أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون، اليوم الأربعاء، يجبر تطبيق "تيك توك" الإلكتروني على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.



وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.



والتشريع يعد أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسئولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.



ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري بحق تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.



ويتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.



وينفي التطبيق بشدة أية علاقات بالحكومة الصينية، وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل البلد، وفق الشركة.