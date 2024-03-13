الاتحاد السكندري يعود للتدريبات الجماعية استعدادًا للمصري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم في نادى الاتحاد السكندرى، زعيم الثغر، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادى، وذلك في أعقاب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب التعادل السلبى أمام فريق مودرن فيوتشر، في المباراة التي جرت بين الفريقين الاثنين الماضى، 1 رمضان في الاسكندرية.

وتمسك طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقراره السابق والخاص بإيقاف مستحقات لاعبي الفريق بعد التعادل السلبى والأداء المتواضع أمام فيوتشر .

وجاء قرار العشري لحين تحسن أداء لاعبي الاتحاد السكندري، وتقديم نتائج أفضل خلال المباريات المقبلة بمنافسات بطولة الدوري المصري.

وكان اللقاء الذي جرى بين الفريقين الاتحاد وفيوتشر، شهد موقفًا صعبًا بسقوط أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، على أرض الملعب الأمر الذي أدى لتوتر جميع من الملعب على سلامة اللاعب، ليتدخل الإسعاف سريعًا ونقله إلى المستشفى لإسعافه.

يشار إلى أن الاتحاد السكندرى، يحتل المركز الرابع في جدول المسابقة، ولديه 24 نقطة، قبل أن يواجه فريق المصرى البورسعيدى، في الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، دورى نايل، يوم 1 أبريل المقبل.