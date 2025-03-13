بدء مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم بين المحافظين والاشتراكيين في ألمانيا

يبدأ التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الخميس مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا.

ومن المقرر إجراء مشاورات عبر 16 مجموعة عمل، تضم كل منها 16 ممثلا من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري - اللذين يشكلان ما يعرف باسم التحالف المسيحي - والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ليبلغ إجمالي عدد الساسة المشاركين في المفاوضات 256 سياسيا.

ومن المقرر أن تستمر المشاورات عبر مجموعات العمل لمدة عشرة أيام. وستكون هناك مجموعة توجيهية مسؤولة عن التكامل بين المجموعات. ومن المقرر إحالة نتائج عمل المجموعات إلى مجموعة تفاوضية ستضم أيضا رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي والمستشار المستقبلي فريدريش ميرتس، ورئيسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل وزاسكيا إسكين، ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافري ماركوس زودر.

وتعقد المفاوضات على أساس الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي حول نقاط رئيسية في المحادثات الاستكشافية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى توضيح.

وفي حال الاتفاق على مسودة اتفاق الائتلاف، سيتعين موافقة الأحزاب الثلاثة عليها. ويعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي استطلاع آراء أعضائه حول المسودة المنتظرة.

ويسعى ميرتس إلى تشكيل الحكومة الجديدة بحلول عيد الفصح، أي منتصف أبريل المقبل.





