بوتين يعقد اجتماعا مع نظيره البيلاروسي لوكاشينكو في موسكو

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقشا القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا الدولية الراهنة.

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها لوكاشينكو إلى موسكو بعد الانتخابات الأخيرة في بيلاروس، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد بوتين، خلال اللقاء، أن روسيا وبيلاروس تتطوران في المجال الاقتصادي بأفضل طريقة ممكنة، على الرغم من كل الصعوبات.

وأضاف بوتين: "في اقتصادنا، يتطور كل شيء على أفضل وجه، رغم كل الصعوبات المتعلقة بالسياسة الخارجية. نما حجم التبادل التجاري بنسبة 5.7% ووصل إلى مستوى قياسي".

وبدوره، أكد لوكاشينكو، أن العلاقات بين روسيا وبيلاروس وصلت إلى مستوى عال للغاية.

وأردف قائلا: "لطالما فكرتُ فيما يمكن قوله عن علاقاتنا. لقد وصلت إلى مستوى عالٍ جدا.. لقد حافظنا على بنية فريدة من نوعها، وهي دولة الاتحاد، لم يشهد التاريخ لها مثيلا".

وأشار لوكاشينكو، إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية هي انعكاس جيد لهذه العلاقات.

وأضاف لوكاشينكو: "في كل عام، ورغم كل المشاكل، كانت وستظل هذه المشاكل، ونحن في نمو مستمر. وهذا يدل على أننا نسير في اتجاه طبيعي".